روسيا وأمريكا تتعاونان في مهمة فضائية نادرة

قال ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مساء السبت، إن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا على بعثة استكشاف مشتركة لكوكب الزهرة.

موسكو- سبوتنيك. ذكر روغوزين في برنامج "سولوفييف لايف" على "يوتيوب": "تخطط روسيا لإرسال مسبار ’فينيرا- دي’ إلى كوكب الزهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2029، تم التخطيط بعثة في البداية كمشروع روسي- أمريكي".

لكن "روسكوسموس" قالت العام الماضي إن بعثة "فينيرا- دي" ستكون مشروعا وطنيا مستقلا وليس من المتوقع أن تجتذب تعاونا دوليا كبيرا.

تهدف روسيا أيضا إلى إرسال بعثة استكشاف كوكب الزهرة في يونيو/ حزيران 2031، وأخرى في يونيو 2034، من أجل دراسة الغلاف الجوي للكوكب، وربما جمع بعض عينات التربة.

في يونيو الماضي، أخبر متحدث باسم "ناسا" مراسل "سبوتنيك"، أن وكالة الفضاء الأمريكية مستعدة لمناقشة المزيد من الخطط لاستكشاف كوكب الزهرة مع روسيا.

وفقا لوكالة "ناسا"، تخطط الولايات المتحدة لمهمتين إلى كوكب الزهرة مع توقع الانطلاق في الإطار الزمني 2028- 2030.

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