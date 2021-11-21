روسيا وإسرائيل تشكلان مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الوباء

موسكو- سبوتنيك. أجرت رئيسة "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، محادثات في موسكو مع وفد إسرائيلي، لمناقشة التعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، بما في ذلك جائحة "كوفيد- 19".

وقالت الهيئة في بيان عقب المحادثات:

بالنظر إلى القدر الكبير من البيانات المتراكمة في روسيا وإسرائيل بشأن مكافحة وباء كوفيد، توصلنا إلى اتفاق لإنشاء مجموعة عمل خاصة بشأن عدوى وباء فيروس كورونا الجديد.

في وقت سابق هذا الشهر، حذرت بوبوفا من الخطر الذي يشكله التزايد المستمر لعدد حالات الطاعون حول العالم، مشيرة إلى أهمية الاستجابة الطارئة لهذا التحول الخطير.

طالع أخبار روسيا اليوم عبر سبوتنيك