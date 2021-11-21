مجلس الأمن الروسي يحدد مكان تسلل الإرهابيين من أفغانستان إلى روسيا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر غريبكين، أن المسلحين والإرهابيين في أفغانستان يمكنهم التسلل إلى دول منطقة آسيا الوسطى، ومنها إلى روسيا عبر الحدود مع كازاخستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال غريبكين في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "نحن نتابع عن كثب الوضع المتأزم في أفغانستان مع وصول حركة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)".

وأضاف: "للأسف الوضع لا يدعو للتفاؤل".

واعتبر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أن زيادة عدد بؤر عدم الاستقرار العسكري والسياسي قرب حدود روسيا يشكل مخاطر حول إمكانية تسلل الإرهابيين إلى روسيا، مشيرا إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فعالة جديدة لتعزيز الأمن على الحدود الروسية وهو ما تم مناقشته في الاجتماع السابق لمجلس الأمن الروسي.