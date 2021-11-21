بوتين يعلن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كورونا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تلقيه جرعة معززة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لـ"كوفيد-19".

قال بوتين خلال اجتماع مع دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز "غماليه" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة: "اليوم، بناءً على توصيتكم وتوصية زملائكم، أخذت مرة أخرى لقاح "سبوتنيك لايت"، وهذا ما يسمى إعادة التطعيم"؛ مضيفا أنه بحالة جيدة.

بدوره، قال دينيس لوغونوف، إن الانخفاض في فعالية التطعيم ضد COVID-19 يحدث في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، قائلا: "بطبيعة الحال، فإننا نشهد انخفاضا وليس انخفاضا كبيرا، بل تراجعا في فعالية التطعيم بعد ستة إلى ثمانية أشهر من التطبيق الأول".

هذا وجرى تطعيم الرئيس الروسي بوتين في 23 آذار/ مارس الماضي، بالمكون الأول من اللقاح، حيث جرى تطعيمه بعيدا عن أعين الكاميرات، عقب ذلك أعلن الرئيس عن وجود أجسام مضادة جيدة لديه، وفي 14 أبريل/نيسان أعلن بوتين، أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى.

بعد ذلك أعلن الرئيس الروسي أن اللقاح الذي أخذه هو "سبوتنيك V".