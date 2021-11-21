الكرملين يأسف لما ظهر في صورة "العالم التركي" التي تم إهداؤها لأردوغان

يأسف الكرملين لأن خريطة "العالم التركي" التي قُدمت إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وتم تصويره معها، لا تحتوي على نجمة حمراء تشير إلى أن مركزها في روسيا، في ألتاي.

وخلال مقابلة مع قناة "روسيا 1"، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيكوف: "يرعى شركاؤنا الأتراك فكرة الوحدة التركية، وهذا أمر طبيعي، ولكن الشيء الوحيد الذي يؤسفني، هو عدم وجود نجمة حمراء كبيرة في وسط خريطة العالم التركي، الذي يقع في جمهورية ألتاي على الأراضي الروسية".

وانتشرت صورة للرئيس التركي رجب طيب مع خريطة "العالم التركي" التي قام زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، بإهدائها له.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

وتابع بيسكوف شارحا: "ألتاي مكان مقدس لأي تركي.. وهو المكان الذي أتوا منه، وموجود على أراضي روسيا".