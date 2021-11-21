مركز "غاماليه" الروسي يتوقع الموافقة على دواء للعلاج والوقاية من كورونا في غضون 4 أو 5 أشهر

أعلن نائب مدير مركز "غاماليه" الروسي، دينيس لوغونوف، اليوم الأحد، عن إمكانية حصول دواء جديد للعلاج والوقاية بنسبة 100% من فيروس "كوفيد-19"، على الموافقة في غضون 4 - 5 أشهر.

موسكو- سبوتنيك. وقال لوغونوف خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في مركز غاماليه هناك

وأضاف "أولا وكما هو موضح في التجارب على الحيوانات المعدلة وراثيا، يوفر الدواء حماية (من كورونا) بنسبة 100%. وقريبا سنشرع في التجارب السريرية وآمل أن نحصل على الموافقة على اللقاح في غضون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر. هذا سيعتمد على سرعة اختيار المتطوعين".

اتجاهان: الاتجاه الأول مرتبط بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة وهو دواء مشابه للدواء الذي تم استخدامه لعلاج (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب. الدواء بالفعل في مرحلة عالية من الجهوزية".

وأوضح نائب مدير مركز غاماليه الروسي أن هناك اتجاه آخر للعلاج من كورونا وهو العلاج الكيميائي، مشيرا إلى أن المركز لا يزال في مرحلة مبكرة في هذا الاتجاه.

وأضاف لوغونوف، إن الانخفاض في فاعلية التطعيم ضد COVID-19 يحدث في غضون ستة إلى ثمانية أشهر، قائلا: "بطبيعة الحال، فإننا نشهد انخفاضا وليس انخفاضا كبيرا، بل تراجعا في فعالية التطعيم بعد ستة إلى ثمانية أشهر من التطبيق الأول".