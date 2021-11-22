روسيا: أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"

أجرت روسيا أول اختبار لمروحية "ترميت" وهي مروحية عسكرية هجومية مسيرة دون طيار.

وأخبر مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، وكالة "سبوتنيك" بأن "التجربة الأولى تضمنت قيام المروحية المسيرة بإطلاق صواريخ موجهة مداها 6 كيلومترات".

ولفت سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت"، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صواريخ "إس-8إل" من مروحية دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد".

В России прошли испытания вооружения беспилотного вертолета "Термит"



Сергей Богатиков, генеральный директор компании «Кронштадт», заявил, что в России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия состав…https://t.co/vOjiPj6k7J pic.twitter.com/HtKZM9PMIk — Бессонная редакция (@ferraru) November 16, 2021

​وأكد أن "صواريخ "إس-8إل" ذات عيار 80 ملم التي صنعتها شركة كلاشنيكوف، تنضوي ضمن قائمة الأسلحة الخاصة بمروحية ترميت".

ووقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا لتوريد مروحيات "ترميت" للقوات المسلحة الروسية في الصيف الماضي.

وصرح أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تبدأ تستلم مروحيات "ترميت" في المستقبل القريب".

وتستطيع مروحية "ترميت" أن تحمل 3 صواريخ من طراز "إس-8إل" التي تمكّنها من القضاء على أهداف ثابتة ومتحركة وفقًا لبيانات شركة "كرونشتادت"، ويتم توجيه صاروخ "إس-8إل" ليزريًا.