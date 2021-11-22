الخارجية الروسية: "حرب معلومات" على الحدود البولندية البيلاروسية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية مثال واضح لحرب معلوماتية.

وقالت زاخاروفا، خلال منتدى خبراء الإعلام، في مبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيفودنيا": "ما نراه الآن على الحدود البيلاروسية البولندية هو نموذج ومثال استعراضي لحرب معلومات".

هذا وتجمع عدة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا على حدود بيلاروس مع بولندا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، آملين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقامت السلطات البولندية بمنعهم من الدخول، وحشدت آلاف العسكريين لإحباط محاولات المهاجرين دخول البلاد؛ فيما وجهت اللوم إلى مينسك بخلق أزمة الهجرة.

ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك لن تصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث أن البلاد ليست لديها أموال ولا إمكانيات لفعل ذلك، بسبب العقوبات الغربية.

إلى ذلك، تلعب موسكو دور الوسيط في المفاوضات من أجل حل أزمة الهجرة؛ ويعتبر الكرملين أنه من المهم إقامة اتصالات مباشرة بين السلطات البيلاروسية والاتحاد الأوروبي.

واتّهمت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك، بيلاروس بممارسة "استغلال منظّم للبشر" على حدودها مع بولندا بهدف "زعزعة استقرار الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".