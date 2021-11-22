سيناتور روسي: روسيا لن تستخدم قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تُستخدم في جنوب شرق أوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. و قال كوساتشوف عبر قناة "روسيا 24"، معلقا على على المزاعم الغربية بشأن "التهديد الروسي" لأوكرانيا: "في تاريخ العلاقات الدولية، روسيا لم تهاجم أحدا قط، لا في حالة جورجيا ولا في حالة شبه جزيرة القرم ولا في حالة جنوب شرق أوكرانيا".

وأشار السيناتور الروسي إلى أن روسيا لم تستخدم قواتها المسلحة أبدا للاستيلاء على أرض أجنبية.

وشدد على أنه تم تنفيذ عملية فرض السلام في جورجيا: "في جنوب شرق أوكرانيا، لم يتم استخدام القوات المسلحة الروسية، وبالطبع لن يتم استخدامها أبدا".

ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.