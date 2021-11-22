لافروف يعلق على استخدام أوكرانيا لمنظومات جافلين الأمريكية

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، على الأخبار المتدوالة بشأن استخدام القوات العسكرية الأوكرانية لمنظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات، من طراز "جافلين"، في دونباس.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تصريحات لافروف بهذا الشأن الذي قال "ليس هناك معلومات دقيقة عن استخدام أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات في دونباس من قبل الجيش الأوكراني".

وأضاف لافروف قائلا: "لم أسمع بهذا الخبر ولم أر أي رسائل"، لافتًا الانتباه إلى "التيار الواعي في القيادة الأوكرانية وخاصة من جانب الجيش الأوكراني".

وتابع لافروف: "عندما يتم تسليط مثل هذا الخطاب المتشدد، فإنه يعكس على ما يبدو الرغبة في القيام باستفزاز ودخول الصراع إلى مرحلة ساخنة".

ولفت لافروف الانتباه إلى قصة استخدام الطائرة المسيرة التركية من طراز "بيرقدار" قائلا "ليس الأمر أنهم قالوا إنهم فعلوا ذلك عن طريق الصدفة، لأن اتفاقيات مينسك تحظر ذلك بشكل قاطع لقد أبلغوا عن ذلك بكل فخر".

كما أشار لافروف إلى أن هناك ارتباكا واضحا في التصريحات الأوكرانية الرسمية.

وكشف رئيس مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، يوم أمس الأحد، أن الجيش استخدم للمرة الأولى منظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات "جافلين" في دونباس.

جاء هذا الإعلان من قبل المسؤول العسكري الأوكراني خلال مقابلة مع موقع "Military Times"، وقال فيها: "ستصبح هذه المنظومة الصاروخية الأمريكية جافلين إلى جانب الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" التركية رادعا نفسيا مهما خلال المواجهة مع القوات العسكرية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".

كما شدد بودانوف على أن "كييف بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة، في حين أنه متأكد من أن واشنطن يجب أن تقدمه في أقرب وقت ممكن".