الاستخبارات الروسية: السياسة الاستفزازية لواشنطن وبروكسل تعزز شعور كييف بالإفلات من العقاب

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن السياسة الاستفزازية التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعزز لدى أوكرانيا الشعور بالتساهل والإفلات من العقاب، مثلما حدث في جورجيا قبل أحداث أغسطس/ آب عام 2008.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجهاز، أن "السياسة الاستفزازية التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تتعمد تعزيز إحساس كييف بالتساهل والإفلات من العقاب، هي مصدر قلق بالغ. لقد شهدنا وضعاً مماثلاً في جورجيا عشية أحداث عام 2008. ثم "أفلت" (الرئيس الجورجي) ميخائيل ساكاشفيلي، من عقابه وحاول القضاء على قوات حفظ السلام الروسية والسكان المدنيين في أوسيتيا الجنوبية، وهو ما كلفه ثمناً غالياً".

وذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة تماماً بشأن تركيز القوات المسلحة على الأراضي الروسية لغزو أوكرانيا.

وأضاف البيان: "يصرح المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن المسؤولين في واشنطن دأبوا مؤخرا على ترهيب المجتمع الدولي بمزاعم إعداد روسيا لـ "عدوان" ضد أوكرانيا. ووفقًا للبيانات الواردة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم من خلال القنوات الدبلوماسية بتمرير معلومات كاذبة تماماً إلى حلفائها وشركائها، حول تركيز القوات على أراضي بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا".

وتابع البيان: "يرسم الأمريكيون صورة مروعة لكيفية بدء جحافل الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، وإقناعهم بأن لديهم بعض المعلومات الموثوقة حول نوايا روسيا؛ وأنه من المدهش السرعة التي تتحول فيها إدارة السياسة الخارجية المحترمة، إلى حد كبير، لبوق للدعاية الكاذبة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن عدد الاستفزازات من أوكرانيا في دونباس يتزايد بشكل كبير، ويتم تنفيذها باستخدام الأسلحة التي قدمها حلف شمال الأطلسي إلى كييف.