هيئة الرقابة على الاتصالات تنشر قائمة بالشركات التي يتعين عليها فتح مكاتب لها في روسيا

نشرت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات "روس كومنادزور"، اليوم الاثنين، قائمة بشركات الإنترنت الأجنبية التي يتعين عليها فتح مكاتب تمثيلية في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وأشار بيان الهيئة إلى أن القائمة تشمل ثلاث عشرة شركة أجنبية تمتلك 22 مصدرا للمعلومات، هي: غوغل (غوعل بلاي، يوتيوب، يوتيوب ميوزيك، غوغل شات، جي ميل)، أبل (أي كلاود، آب ستور، أبل ميوزيك)- ميتا بلاتفورمز (فيسبوك، إنستغرام، واتسآب)- تويتر - تيك توك- تلغرام- زووم- فايبر- سبوتنفاي- لايكمي (لايك)- ديسكورد- بينتيريست- تويتش.

وبالإضافة إلى شرط إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي أو كيان قانوني روسي، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، يتوجب على الشركات أن تضع على موقعها الإلكتروني نموذج ملاحظات إلكترونية للتواصل مع المستخدمين الروس، وتسجيل حساب شخصي على موقع الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات "روس كومنادزور" للتفاعل مع السلطات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأشخاص الأجانب تقييد الوصول إلى المعلومات التي تنتهك القانون الروسي.