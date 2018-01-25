بطرسبورغ الروسية ترتدي حلتها الجديدة قبل كأس العالم 2018

تستعد العاصمة الشمالية لروسيا مدينة سان بطرسبورغ لارتداء حلتها الجديدة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيف فيها المدينة بعضا من مباراياتها.

بدأ القائمون على المدينة بوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق صافرة البداية للحدث الرياضي الأبرز لهذا العام بخمسة أشهر.

صرح نائب محافظ المدينة إيغور ألبين، بأن المدينة تضع لمساتها الأخيرة على عدد من المشاريع الهامة والتي ستصبح جاهزة بأقرب وقت

هذه المشاريع ستكون بخدمة سكان المدينة بعد إنتهاء البطولة.

ألبين الذي تحدث عن توسيع لبعض المناطق السكنية وبخاصة في منطقتي كراسنوسلسكي وكيروفسكي، جنوب غربي المدينة،

حيث سيتم إفتتاح عدد من محطات المترو لتكون بخدمة سكان تلك المناطق.

وأضاف ألبين بأن العمل على هذه المحطات تم في أسرع وقت ممكن وبمواصفات فنية عالية وسينتهي العمل منها ضمن الجدول الزمني المحدد في 30 مارس/آذار.

من جهة أخرى، تحدث ألبين عن انتهاء العمل في جسر بيتابكورت في 30 أبريل/نيسان، حيث سيوفر حركة سريعة ومريحة للسيارات إلى ملعب المدينة.

© REUTERS/ Maxim Shemetov إطلاق قطار "كأس العالم 2018" في موسكو 12

وفي ما يخص وسائل النقل العامة، تحدث ألبين عن إطلاق عدد من الخطوط الجديدة للباصات والتروموفاي على محطات جديدة.

كما ستشهد المدينة بناء إحدى أكبر ناطحات السحاب في روسيا وأوروبا حيث سيصل ارتفاع المبنى إلى 462 مترا.

وتحدث ألبين عن خطط مديرية الآثار في المدينة لتطوير وتنشيط حركة السياحة من خلال القيام بترميم بعض الأماكن الأثرية.

وتحدث ألبين عن مشروع الفنادق العائمة التي ترغب المدينة بإطلاقها نهاية مايو/أيار، والتي ستكون بخدمة زوار المدينة خلال فعاليات البطولة بأسعار منافسة للفنادق العادية

بالإضافة لتمتعها بخدمات ممتازة من فئة الأربع نجوم.