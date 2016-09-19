بالفيديو: مشكلة غير متوقعة يعاني منها مستخدمو آيفون 7

عبر مستخدمو هواتف آيفون 7 عن مشكلة غير متوقعة تعرضوا لها وهي إصدار هذا الجهاز لأصوات غريبة أثناءعملة بالطاقة القصوى

وقد تمكن بعض المستخدمين من تسجيل هذا الصوت الهامس لجهاز الآيفون أثناء عمل المعالج بالطاقة القصوى.

وقال أحد المستخدمين أنه سمع هذا الصوت الذي يشبه فحيح الأفعى أثناء استرداد البيانات من آي كلاود. ويصدر الصوت من القسم الخلفي للهاتف.