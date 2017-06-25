تدريب الكلاب على الاتصال بخدمات الطوارئ

وقريبا سوف يتم تدريب بعض من سلالات الكلاب على الاتصال بخدمات الطوارئ بمساعد كمبيوتر لوحي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام سوف يكون مفيدا للمسنين والأشخاص الوحيدين الذين يعانون من مشاكل في الحركة. وبمساعدة الكلاب المدربة يمكن طلب فرق الانقاذ من خلال أنفها وجهاز لوحي صغير.

وحصل المشروع على إسم "FIDO". ويعتقد العالم، ميلودي جيكسون، أن هذا الابتكار سوف يساعد الكثيرين خلال عمليات الإنقاذ.

ويشار إلى أن تطوير المشروع سار على قدم وساق، ولكن لم يتم الكشف عن موعد اطلاقه.