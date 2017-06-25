العلماء يجدون طريقة جديدة لمكافحة السرطان

وعلى وجه الخصوص، تعمل هذه الطريقة في علاج الأورام الخبيثة في الشعب الهوائية.

وقد أجرى العلماء اختباراتهم على الفئران، حيث تم علاج نحو 80% من الفئران الذين تم علاجهم بالطريقة الجديدة على خلاف الفئران الأخرى التي تم علاجها بالطرق العادية.

وفي وقت سابق، أكد العلماء أن وجود بروتين "DCN1" في الجسم يزيد خطر الاصابة بالسرطان عدة مرات. وبعد تحديد كمية هذا البروتين في خلية المريض، يمكن للعلماء باستخدام الطريقة الجديدة لخفض كمية "DCN1".

وصرح العلماء، بأن هذا الأسلوب، خطوة جديدة في مجال في مكافحة السرطان، وأنها سوف تساعد المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج المعتاد هو العلاج الكيميائي.

ووفقا للعلماء، فإن الطريقة الجديدة تساعد في انتاج دواء جديد لمرض السرطان.