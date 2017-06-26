"المطر الأبدي" يهدد كوكب الأرض

ويتوقع العلماء أن تبدأ في المستقبل القريب أمطار مستمرة في أنحاء مختلفة من العالم، ويؤيد هذا التوقع دراسات أجريت خلال الـ 40 سنة الماضية، والتي وفقا لها ستزداد وتيرة الأمطار بشكل كبير في بعض البلدان، حسبما ذكر موقع "IZ" الروسي.

ويعتقد علماء أمريكيون أنه بسبب التغير المناخي، فإن تدفق الهواء الصاعد عن الأرض قد زاد ما يزيد تكون غيوم البخار، وفي المستقبل سيستمر هذا الاتجاه في التقدم، ما يؤدي إلى هطول أمطار كثيفة، أو ما يسمى بـ "المطر الأبدي".