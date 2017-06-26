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    "الدفاع البريطانية" تكشف عن بيانات حول المخلوقات الفضائية جمعت خلال 50 سنة

    CC0 / Pixabay /
    علوم
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    أماطت وزارة الدفاع البريطانية اللثام عن بيانات منتظرة تتعلق بظهور الكائنات الفضائية في البلاد على مدار الـخمسين سنة الأخيرة.

    شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
    © AFP 2017/ Saul Loeb
    الصحون الطائرة في ملفات "سي أي أيه" السرية
    وتتكون البيانات المذكورة من ملف يحوي 15 وثيقة تم نشرها مؤخراً، علماً أن الوثائق الثلاث الأخيرة حصل تأخير في نشرها، بحسب ما ذكرته "ليكسبريس".

    ويتحدث الملف المنشور عن مراقبات لاحتمالات وجود حياة لكائنات فضائية على أراضي المملكة المتحدة.

    وتضمنت وثائق الملف أيضاً إشارة إلى الحريق الذي نشب في ريندليشام في العام 1980، في سوفولك الواقعة في جنوب شرق بريطانيا، حيث أعلن جنود أمريكيين عن مشاهداتهم ظواهر غير مفهومة بالقرب من قاعدة وودبريدج الجوية.

    يشار إلى أن أرشيف هذا الملف لم يتم تحويله إلى الشكل الرقمي حتى الآن، في حين أن الغالبية العظمى لوثائق الأرشيف الوطني البريطاني يتم وضعها بشكل تقليدي على شبكة الإنترنت بعد ترقيمها.

    واعتبر نك بوب في حديثه لـ"ليكسبريس"، أن نشر الوثائق الـ 15 إشارة واضحة على أننا في المرحلة الأخيرة من حملة رفع السرية عن ملف الصحون الطائرة، وقال بوب "إن الكشف عن سرية هذه المعلومات التي تصنف على أنها معلومات حقيقية يدل على حقيقة مهمة وهي أن المعلومات عن الصحون الطائرة كانت لسنوات طويلة مجرد معلومات شعبية يتداولها الناس فيما بينهم لا أكثر".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار بريطانيا, صحون طائرة, نشر, وزارة الدفاع البريطانية, الكون
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