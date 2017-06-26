مصير العالم بعد 100 عام

Wikipedia ستيفن هوكينغ يدعو إلى مغادرة الأرض بأسرع وقت ممكن

وأوضح فريق علماء من الصين وأستراليا والولايات المتحدة أن المعدل السنوي لارتفاع منسوب مياه البحار ارتفع إلى 3.3 مليمتر في عام 2014 — حيث سيصل إلى 33 سنتيمترا إن ظل على نفس المستوى خلال مئة عام — مقارنة بمنسوب 2.2 مليمتر في عام 1993، حسب "رويترز".

وصعد منسوب مياه البحار بنحو 20 سنتيمترا في القرن الماضي وتتوقع كثير من الدراسات العلمية تسارعا مطردا خلال القرن الحالي في ضوء ذوبان مزيد من الجليد نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بسبب النشاط البشري.

وقال الباحثون في دورية (نيتشر كلايمت تشينج) العلمية إن تأكيد تسارع الارتفاع في منسوب مياه البحار "يبرز أهمية وضرورة" إيجاد سبل لتقليل الانبعاثات المسببة لارتفاع حرارة الأرض وحماية السواحل المنخفضة.

وذكرت الدراسة التي أشرف عليها الباحث شيانياو شين من جامعة أوشن الصينية أن ذوبان الصفحة الجليدية في جرينلاند مسؤول عن أكثر من 25 % من الزيادة في منسوب مياه البحار في عام 2014 مقارنة مع 5% فقط في 1993.

ومن بين المصادر الكبرى الأخرى فقد قمم جليدية من الهيمالايا إلى الإنديز وذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية والزيادة الطبيعية في مياه المحيطات.