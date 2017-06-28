اختراع جديد يغني عن كلمات السر والبطاقات والمفاتيح

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وأشار موقع "إنجادجيت" التكنولوجي المتخصص إلى أن شركة "توكين" في طريقها لإطلاق أول "خاتم ذكي" في العالم، والذي يعتمد على "البصمة البيومترية" للشخص.

وسيكون الخاتم الجديد قادر على أن يقوم بمختلف المهام نيابة عن صاحبه، كما أنه لا يعمل إلا إذا ارتداه صاحب الخاتم، وهو ما يضمن أمان حساباته.

ويعمل الخاتم أيضا وفق نبض الشخص الذي يرتديه، أي أنه في حالة وفاة مالك الخاتم، حتى لو كان يرتديه فسيتم تعطيل كافة المهام الخاصة به.

Mastercard and @Tokenize partner to bring cardholders a biometric ring that fits their on-the-go payment needs https://t.co/KMdAaCOUoj pic.twitter.com/XQawPuOHym — Mastercard News (@MastercardNews) June 27, 2017

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وبالفعل بدأت شركة "توكين" في عقد شراكات لتفعيل عمل "الخاتم البيومتري" الجديد بنهاية عام 2017 الجاري، حيث عقدت شراكات مع "ماستركارد" مثلا لدعم بطاقات الدفع، كما أنها في طريقها لدعمه للدفع في كافة المواصلات من حافلات وقطارات بجميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يدعم ذلك الخاتم الذكي مدن أمريكية خلال 2017، مثل مدن "شيكاغو"، و"ميامي"، و"فيلادلفيا"، فيما سيدعم "نيويورك" في الربع الأول من عام 2018 المقبل.

A biometric ring could replace your passwords, cards and keys https://t.co/BD8gcz00Dr — Pramod Krishnaprasad (@pramodbkhr) June 28, 2017

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وتمكن طريقة عمل خاتم "توكين" عن طريق أجهزة استشعار بصمات الأصابع الداخلية للتأكد من أن من يرتديه هو المستخدم المصرح له بذلك، ويعتمد أيضا على أجهزة استشعار بصية بالأشعة تحت الحمراء للتأكد من أن الجهاز لا يزال في أصبع الشخص.

ووفرت الشركة "الخاتم البيومتري" وفق أشكال مختلفة ليناسب تفضيلات وذوق كل مستخدم، كما أنه سيكون مقاوما للماء حتى عمق 50 مترا.

وتعمل بطارية الخاتم لنحو 3 أسابيع متواصلة من دون الحاجة إلى شحنه عن طريق الشاحن اللاسلكي الخاص به.

وسيختلف سعر الخاتم على حسب نوعية المادة المصنعة به، حيث سيتراوح ما بين 100 إلى 399 دولارا أمريكيا.