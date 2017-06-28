العلماء يفندون أسطورة "القوة الخارقة" للشمبانزي

© AFP 2017/ HENDRIK SCHMIDT / DPA بالفيديو...حب من النظرة الأولى يجمع طفل إيطالي بـ "شمبانزي"

ووجد العلماء أن الشمبانزي لا يتمتع بقوى خارقة كما كان يعتقد سابقا، حيث تبين أن الشمبانزي أقوى من الإنسان بـ1.35 مرة فقط. وقد أخذ العلماء عينات من أنسجة القدم التي تحوي على بروتين مسؤول عن انقباض العضلات من الشمبانزي و"هومو" (النوع الوحيد غير المنقرض من جنس الأناسي)، حيث قام العلماء بدراسة القوة وردود أفعال الحموض الأمينية أثناء انقباض الخلايا.

ووفقا للعلماء، فإن قوة الشمبانزي متصلة بهيكل تكوين العضلات والأنواع المختلفة من الألياف، بينما يتمتع جسم الإنسان بقدرة على التحمل أكثر، على الرغم من تأخر ردة فعله قليلا عما هي عليه عند الشمبانزي.

يشار إلى أن الشمبانزي هو جنس من القردة العليا ويعيش في أفريقيا، وينقسم إلى نوعين، هما شمبانزي شائع "Pan troglodytes" وبونوبو "Pan paniscus"، كما يصنف الشمبانزي ضمن الحيوانات الأكثر ذكاء.