تسمية الموعد النهائي لتفادي الكارثة العالمية

ويحاول العلماء والخبراء اليوم التقليص من نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري، الذي بحسب الخبراء انخفض بنسبة 41 مليار طن عن العام الماضي وذلك بعد مساهمة الدول الصناعية والكبرى بتقليص الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على الفحم الحجري.

وكشف الخبراء أن تغييرات ستشمل مجال تصنيع الطائرات الذي سيؤثر بدوره على انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون من المحركات، كما سيتم الإعلان عن صناعات أخرى بديلة وبنمط بديل تساهم في عدم تلويث الجو وستكون صديقة للبيئة.