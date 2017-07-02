"ناسا" تطور وسيلة لحماية الأرض من النيازك

ووفقا لمعلومات وكالة "ناسا"، فإن التكنولوجيا تعتبر نظام دفاع يمكن أن يغير مسار الأجرام السماوية بمساعدة ضربات/موجات حركية. وقد أطلقو على هذه التكنولوجيا "مهمة دارت" (DART mission)، حيث ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الشركة، التي تستخدم فيها إعادة توزيع الطاقة الحركية.

وأعلنت الشركة أنه في عام 2022 سوف يتم اختبار التكنولوجيا على الكويكب "Didimos" الذي سوف يقترب من كوكب الأرض.

ويشار إلى أنه تم مناقشة حماية كوكب الأرض من الكائنات الفضائية في المؤتمر الدولي حول حماية الأرض من الكويكبات في اليابان.