اكتشاف رفات عمالقة عمرها خمسة آلاف سنة في الصين

© REUTERS/ JUAN MEDINA محكمة أمريكية تنظر بدعوى تستهدف مصادرة آثار فارسية

ووفقا لصحيفة " تشاينا ديلي" ، جرت الحفريات بالقرب من مدينة جينان، وقد قام العلماء باستخراج رفات العديد من الناس، واكتشفوا أن طولهم كان يصل خلال الحياة إلى أكثر من 180 سم. وقد وصل واحد من الهياكل العظمية إلى طول أكثر من 190 سم. فقال العلماء أنهم وجدوا بقايا ما يسمى بثقافة لونغشان، التي كانت موجودة في حوض النهر الأصفر خلال القرن الثاني قبل الميلاد.

قال أحد طلاب جامعة شاندونغ للوكالة: "في ذلك الوقت كان السكان المحليين يعلمون كيفية زراعة الأرض، وكانت لديهم مجموعة متنوعة من المصادر الغذائية، ما انعكس على النمو الجسدي".

وكتبت "تشاينا ديلي"، تم العثور في بعض المقابر على اليشم والخزف الملون. وتشير المساكن التي تم استخراجها إلى أن أعضاء ثقافة لونغشان كانوا يعيشون في ظروف مريحة نسبيا، فكانت منازلهم مؤلفة من غرف نوم منفصلة ومطبخ.