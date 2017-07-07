روبوت لمساعدة القوات البرية الإسرائيلية

© REUTERS. REGIS DUVIGNAU روبوت صيني يثبت كفاءة كبيرة في صناعة الـ "نودلز"

القدس — سبوتنيك. وبحسب الصحيفة، فإن "الروبوتات" تم تصنيعها في إسرائيل في وحدة الصناعات العسكرية التابعة للجيش، وأطلق على هذه الخاصية "الحمّال الروبوتي للقوات البرية".

هذه الخاصية العسكرية الجديدة، سوف تكون قادرة على حمل عتاد يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام، مثل المياه والغذاء والذخيرة، وغير ذلك، كما يساعد "الروبوت" على إخلاء وحمل المصابين بعيداً عن ساحة المعركة.

هذا ويتم التحكم بـ "الروبوتات" بواسطة جهاز تحكم لاسلكي، وأنه من الممكن مستقبلا أن يكون بالإمكان تفعيله بواسطة أنظمة توجيه ذاتية. وتتراوح سرعة الجهاز ما بين 5 حتى 10 كيلومترات في الساعة، وسيكون بإمكان الجنود جعله يلائم نفسه لوتيرة تحرك الكتيبة البرية. ويعمل بواسطة بطارية تكفي لمدة 8 ساعات متواصلة بدون الحاجة إلى شحنها.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن أحد الضباط في الجيش، مؤكداً أن "الروبوت" شارك في عدة مناورات، وسيدخل التجربة في الوحدات البرية قبل نهاية العام.