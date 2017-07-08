شركة تبتكر أقوى بطارية على وجه الأرض

© Sputnik. Ramil Setdikov كيف تزيد عمر بطارية هاتفك 4 ساعات كاملة في اليوم الواحد

وأشارت الشركة الأمريكية في بيان نقله موقع "تك كرانش" التكنولوجي المتخصص إلى أنها صممت تلك البطارية بالتعاون مع شكرة "نيون" الفرنسية.

وقال، إيلون مسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، إن الشركة ستبني أكبر بطارية "ليثيوم أيون" في العالم جنوبي أستراليا، لحل أزمة الطاقة في المنطقة، التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

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ومن المقرر أن تكون تلك البطارية بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات، لتكون أقوى بثلاث مرات تقريبا من أي بطارية أخرى موجودة على سطح الأرض.

يذكر أن جنوبي أستراليا عانى من انقطاع متكرر وواسع النطاق للتيار الكهربائي، بسبب عاصفة ضربت المنطقة العام الماضي، ما تسبب في أن تضرر شبكة الكهرباء بصورة كبيرة في المنطقة.