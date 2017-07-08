شركة تبتكر أقوى بطارية على وجه الأرض

وقال، إيلون مسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، إن الشركة ستبني أكبر بطارية "ليثيوم أيون" في العالم جنوبي أستراليا، لحل أزمة الطاقة في المنطقة، التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
Tesla Plans To Rev Up To 90000 Deliveries In 2016, Trampling Any… #ElonMusk https://t.co/RiJwZ2G7RV #ElonMusk pic.twitter.com/NypcIYmIq4— Shawn (@shivanui) July 8, 2017
ومن المقرر أن تكون تلك البطارية بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات، لتكون أقوى بثلاث مرات تقريبا من أي بطارية أخرى موجودة على سطح الأرض.
يذكر أن جنوبي أستراليا عانى من انقطاع متكرر وواسع النطاق للتيار الكهربائي، بسبب عاصفة ضربت المنطقة العام الماضي، ما تسبب في أن تضرر شبكة الكهرباء بصورة كبيرة في المنطقة.
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