الكشف عن مواصفات هاتف "غوغل" المعجزة "بيكسل 2"

وأشار موقع "بزنيس إنسايدر" إلى أن التسريبات الأحدث للنسخة الثانية من هواتف "بيكسل"، والتي وصفته بأنه سيكون طفرة في عالم الهواتف الذكية، والذي يحمل تغييرات كبيرة على مستوى التصميم والكاميرا والمواصفات بالمقارنة مع الجيل السابق.

وستطرح "غوغل" الهاتف بحجمين أحدهما بمساحة 5.99 بوصة، والآخر بحجم 4.97 بوصة، مدعوم بتقنية 2 كى.

وصممت "غوغل" هاتفها الحديث عن طريق شركتي "إل جي" و"إتش تي سي".

Little tidbit we were told in October last year that I forgot about: “Waterproofing definitely coming with next Pixel device.” — Stephen Hall (@hallstephenj) January 25, 2017

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وزودت الشركة الأمريكية هاتفها بمكبر صوت إضافي، لصوت أكثر وضوحا ونقاء.

كما سيتم دعم "بيكسل 2" بتقنية مقاومة الماء والأتربة، التي كانت غائبة عن النسخة الأولى من الهاتف.

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وبالنسبة للكاميرا، وعدت "غوغل" بأن تكون كاميرا النسخة الثانية من هواتف "بيكسل" متميزة بالنسبة للكاميرا كما في النسخة السابقة.

ولن تهتم الشركة بمقاييس الميغابيكسلز، ولكن ستزود كاميرات هواتفها بمستشعرات وتقنيات تجعلها أفضل الكاميرات في سوق الهواتف الذكية، خاصة فيما يتعلق بجودة الصور حتى مع الإضاءة المنخفضة.

New Google Pixel 2 phones will feature always-on displays thanks to AMOLED technology https://t.co/LP2CUYwhH4 pic.twitter.com/jbAUP9lj15 — Tech News HQ (@TechNewsHQ) July 8, 2017

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وسيتم دعم الهاتف بمعالج من نوع "سنابدراغون 835" من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية، وبذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

ومن المتوقع أن تعلن "غوغل" رسميا عن "بيكسل 2" في أكتوبر/تشرين الأول للعام الجاري.