شاهد...نائب الرئيس الأمريكي يتورط في "موقف طفولي"

© REUTERS/ JASON REED بينس ردا على كوريا الشمالية: حاملة طائرات أمريكية تصل إلى بحر اليابان خلال أيام

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا ظهر بينس وهو يقف لمتابعة برنامج "أوريون" الفضائي، ووقف بجانب مركبة فضاء، مكتوب عليها "لا تلمس الأجهزة الفضائية الحرجة".

وظهر نائب الرئيس الأمريكي، وهو يضع يده اليسرى على المركبة الفضائية تحت علامة "ممنوع اللمس".

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وتدارك بينس الأمر، وعلق على السخرية اللاذعة ضد، بأن سخر من نفسه عبر حسابه على تويتر، حيث نشر تغريدة يعتذر فيها لناسا، ثم يتهم ساخرا السيناتور، ماركو روبيو، بأنه هو من دفعه لفعل ذلك التصرف المحرج.

This is also the official GOP position on women's bodies pic.twitter.com/i0ouwUPV4h — Lauren Duca (@laurenduca) July 7, 2017

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ثم سخر بينس من نفسه قائلا "أوكى، فعلا إنها ليست المرة الأولى التي أفعل مثل ذلك الأمر"، مع صورة تم ضبطها عن طريق "الفوتوشوب" لبينس وهو يمسك بقنفذ.

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ورد بدوره روبيو على بينس قائلا "في الإنصاف، أنا حذرتك، ولكنك أصررت على كسر القواعد، إنها مسؤوليتك".

In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd — Marco Rubio (@marcorubio) July 7, 2017

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وجاءت الكلمة الأخيرة من وكالة "ناسا"، حيث ردت قائلة "ليس هناك مشكلة في لمس سطح المركبة، رغم أن هناك علامات تذكير، لكنك ستأتي على أي حال لتنظيف آثار يديك، وسيشرفنا استضافتك".

It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv — NASA (@NASA) July 7, 2017

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