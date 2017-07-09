"كويكب الموت" MC4 سيمر بالقرب من كوكبنا الثلاثاء القادم

ويدعى هذا الكويكب العملاق MC4 يبلغ قطره 250 متراً وسيكون على مسافة 2.92 مليون كيلومتراً على الأقل من كوكب الأرض بحسب ما ذكره عالم الفيزياء الفلكية في جامعة الأورال الاتحادية فلاديلين ساناكوف.

وذكرت صحيفة "راسيسكايا غازيتا" أن الكويكب تم اكتشافه حديثاً وهو خطر إلى درجة كبيرة في حال اصطدامه بالأرض، وبذلك فإنه سيكون قادراً على مسح الحياة عن سطح الكوكب بالكامل.

وطالما أن هذا الكويكب لا يرى بالعين المجردة فإنه لن يشكل حتى اللحظة أي خطر على كوكب الأرض.

وحتى يومنا هذا يترصد بكوكب الأرض 1700 جرم سماوي تم تصنيفها على أنها خطرمحتمل على كوكبنا بسبب تقاطع مساراتها مع مسار الأرض على مسافات أقل من 10 ملايين كيلو متر.

"لو اصطدم كويكب قطره 150 متراً بكوكب الأرض فإن قيمة الطاقة المتحررة جراء هذه الصدمة تعادل 10000 أمثال الطاقة المتحررة من القنبلة التي سقطت فوق مدينة هيروشيما اليابانية". على حد قول عالم الفيزياء الفلكية باتريك ميشيل.