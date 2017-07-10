ابتكار أول هاتف محمول بدون بطارية (فيديو)

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez الكشف عن مواصفات هاتف "غوغل" المعجزة "بيكسل 2"

ويعمل الهاتف المحمول على الأمواج الصغيرة أو الضوء أو موجات الراديو المختلفة، مما يجعله أفضل بكثير وأكثر فاعلية من الهواتف التي تعمل على البطارية التقليدية.

وتعد مشكلة نفاذ البطارية، هي مشكلة العصر والتي غالبا ما تسبب مشاكل كبيرة لدى المستخدمين، ولهذا قام العلماء بابتكار جهاز لا يمكنه في نفس الوقت إرسال واستقبال المعلومات الصوتية (التي تستخدم كميات كبيرة من الطاقة في الأجهزة الحالية)، حيث يمكن تشبيه الهاتف بقبضة الهاتف اللاسلكي.

ويمكن للجهاز استقبال الإشارات والأمواج من أغلب الأبراج الهاتفية والشبكات اللاسلكية "Wireless"، وبالتالي ضمان عمر أكثر لعمل الهاتف في جميع أماكن تنقل المستخدم.

كما أن العلماء يواصلون العمل على تطوير وتحديث المنتج، على الرغم من أن الاختبارات أظهرت نتائج جيدة للغاية، ويؤكد العلماء بأن هذا المنتج سيكون ثورة في عالم الاتصالات، وأمنية يحلم المستخدم في تحقيقها إلى وقتنا هذا.