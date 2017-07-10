الصين تبدأ تجربة محاكاة الحياة على سطح القمر

ستسمح هذه التجربة لمحاكاة الظروف للمحطة الفضائية المغلقة أو حتى نقل الأشخاص إلى سطح القمر.

بدأت التجربة، يوم 9 يوليو/تموز، والتي تجري على أراضي جامعة "بيهاي" في بكين.

ونقلت قناة "CGTN" أن متطوعين نزلوا في الغرفة تبلغ مساحتها 160 مترا مربع، و سميت " بقصر القمر —1".

ويتألف المختبر من وحدة سكنية وغرفتين لزراعة النباتات.

© Sputnik. Alexey Filippov الصين تخطط لإطلاق قمر صناعي إلى القمر نهاية هذا العام

وتتألف الوحدة السكنية من أربع غرف للنوم وغرفة عامة وحمام وغرفة لإعادة تدوير الفضلات وغرفة لتربية الحيوانات في الوحدة المباني.

ويخطط لإعادة تدوير الفضلات البشرية بواسطة التخمير البيولوجي، حيث سيتم استخدامها كسماد لزراعة البقول والخضروات.

وتجري التجربة على أعقاب التجربة السابقة التي شاركت فيها مجموعة من المتطوعين وأقامت في هذا المختبر لمدة 60 يوما.

بعد انتهاء 200 يوم من المرحلة الثانية، تدخل المرحلة الثالثة لمدة 150 يوما. وهكذا ستدوم التجربة لعام كامل.

وسوف تساعد هذه التجارب العلماء الصينيين في تحديد ضروريات العيش على سطح القمر خلال البعثات المتوسطة والطويلة.

وتخطط السلطات الصينية لإرسال محطة أوتوماتيكية (خالية من البشر) على سطح القمر في عام 2018، وسيتم إرسال الإنسان إلى هناك بحلول عام 2036.