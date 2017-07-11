تحديث من "تويتر" يحل تلك المشاكل لملايين المستخدمين

© AP Photo/ Patrick Sison "فيسبوك" تسرق من "تويتر" ميزة رئيسية

وأشارت "تويتر" إلى أن التحديث الجديد يمنح مستخدميها عددا واسعا من الخيارات لفلترة الحساب الشخصي للمستخدم، لتصفية أي إساءة محتملة يتعرضون لها.

وسيتمكن بتلك الطريقة أي مستخدم من تعطيل أي إشعار يأتيه من أي حساب لا يتتبعه، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المحتوى الذي لا ترغب في مشاهدته ومنعه من الظهور على شريط الأخبار الخاص بك.

Now you have even more control over your notifications. Mute accounts that don't follow you, new accounts, and more. https://t.co/UapP6DtTtY pic.twitter.com/RcBQGx219k — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 10, 2017

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وكانت "تويتر" قد أطلقت العام الماضي تحديثا لكتم الإخطارات والرسائل من الأشخاص الذي لا تتبعهم، ولكن كان يتم التحايل على تلك الخاصية بطرق عديدة.

كما سبق وحظرت "تويتر" معظم الحسابات التي تضع "البيضة" صورة افتراضية لها، أو لا تضع عناوين بريد إلكتروني أو أرقام هاتف لتأكيد حساباتهم، في خطوة وصفت بأنها لحظر الحسابات المسيئة والمزيفة.