روسكوسموس" مستعدة لإطلاق أول مركبة فضائية حقيقية بواسطة صاروخ أنغارا

© Sputnik. Ramil Sitdikov "روسكوسموس" سيصنع صواريخ متعددة العناصر

روسيا — سبوتنيك. وقال كوماروف للصحفيين، اليوم "إنه لا يزال من المبكر الحديث عن الخطط، عن نوع الجهاز الذي سيقوم صاروخ "أنغارا — آ5 إم" بحمله إلى الفضاء، ولكن نعتقد أن هذا سيكون جهازاً حقيقيا، ونأمل بأن نوعية الصاروخ الحامل والعمل الذي سيتم تنفيذه، سيسمح، ونحن متأكدون من ذلك، بإطلاق المركبات الفضائية العاملة فعلا".

وكان من المخطط أنه في عام 2021، إطلاق صاروخ "أنغارا" مع مركبة فضاء " فيديراتسيا" غير المأهولة، أما بعد اتخاذ قرار تصميم صاروخ "سويوز-5" الجديد، اعتمد قرار بشأن "تكليف" صاروخ "سويوز-5" الجديد بمهمة تنفيذ أول إطلاق للمركب