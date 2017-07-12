"آبل" تسابق الزمن لحل تلك المشكلة في "آيفون 8"

وأشار تقرير نشره موقع "بزنيس إنسايدر" إلى أن الشركة الأمريكية اكتشفت قبل أسابيع فقط من إطلاق "آيفون 8" وجود مشكلة في مستشعر بصمة الأصابع الخاص بهاتفها الجديد.

ومن المتوقع أن تطلق "آبل" هاتفها الجديد خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، والذي سيتم دعمه بجيل جديد من الشاشة اللمسية، التي تغطي الجهة الأمامية للهاتف بالكامل، أي أنه لا يتبقى للشركة سوى 12 أسبوعا تقربيا لحل تلك المشكلة.

Apple is racing against the clock to fix the iPhone 8 fingerprint sensor, https://t.co/RZ4exeCg5H pic.twitter.com/yWDNUvIS1V — Business Insider (@businessinsider) July 11, 2017

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وتأمل الشركة الأمريكية أن تتمكن من دمج مستشعر بصمة الأصابع في زر "الهوم" الموجود أسفل الشاشة، لكنها لا تزال تكافح من أجل حل تلك المشكلة.

وفي حال عدم تمكن "آبل" من حل تلك المشكلة سريعا، فإنها ستضطر إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن "آيفون 8" لحين إعادة تصميمه من جديد، حتى لا تكشف النقاب عنه من دون دعمه بمستشعر لبصمات الأصابع.

وكانت تقارير عديدة سابقة، أبرزها التسريبات التي نشرتها شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، قد كشفت أن "آبل" تفكر بصورة جدية في إلغاء مستشعر بصمة الأصابع، لصالح تقنية جديدة لفتح قفل الجهاز عن طريق التعرف على الوجه.

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ولكن تلك التقنية الجديدة قد تكون بمثابة مشكلة جديدة للشركة، حيث أنه لم يتم اختبارها بصورة كبيرة، كما أنها ستعوق عمل خدمات أخرى تعتمد على البصمة مثل "آبل باي" للدفع عن طريق الهاتف المحمول، خاصة وأن عمل التقنية قد يكون صعبا نظرا لأنه يعتمد على زوايا عديدة للوجه، وبيئة الإضاءة المحيطة بمستخدم الهاتف، وما إلى ذلك من أمور.