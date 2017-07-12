"فيسبوك ماسنجر" يبدأ في اختبار تلك التقنية "المزعجة"

وقال موقع "إنجادجيت" التكنولوجي المتخصص إن تطبيق التراسل الشهير يختبر حاليا في جميع أنحاء العالم، تقنية لدمج إعلانات "فيسبوك" في تطبيق "ماسنجر".

ووصف الموقع بأن التقنية الجديدة ستنقل ملل الإعلانات الذي كان يتمتع به "فيسبوك" إلى تطبيق التراسل، وسيتم إجبار المستخدمين على مشاهدتها جنبا إلى جنب مع كافة مراسلاتهم ودردشاتهم.

Facebook Messenger to roll out home screen ads worldwide — https://t.co/aGCY1r0Y5M pic.twitter.com/reLdY5XaTi — Unlock.Zone (@Unlock__Zone) July 12, 2017

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وسيتم تعميم تلك التقنية الجديدة على كافة مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" في كل أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، ولكنها ستكون نسخة اختبارية فقط لرصد ردود فعل الجمهور عليها.

ومن المتوقع أن تعتمد "فيسبوك" رسميا تلك التقنية في نهاية عام 2017 الجاري.

وعللت شبكة التواصل الشهيرة، بأن إضافة الإعلانات إلى "فيسبوك ماسنجر"، ربما يكون الحل الوحيد لها، كي تتمكن من جني أرباح من إطلاق تطبيق التراسل، وأشار المسؤول عن التطبيق في "فيسبوك"، ستان تشودنوفسكي، إلى أن "الشبكة لا تمتلك أفكارا ثانية لجني مليارات الدولارات من الأرباح إلا عن طريق وضع الإعلانات".

لكن وعدت "فيسبوك" بأنها ستهتم بأنواع الإعلانات التي سيراها المستخدم، عن طريق دراسة نوعية الدردشة التي يستخدمها، وتقديم إعلانات تتناسب معها بصورة كبيرة، كما أنها ستوجه بعض المستخدمين لكيفية بدء دردشات خالية تماما من الإعلانات.