"يوتيوب" تختبر خاصية اقتبستها من "فيسبوك"

وتعمل الخاصية الجديدة على عرض صورة متحركة "GIF" لمعاينة مقطع الفيديو قبل النقر عليه ومشاهدته، بحسب موقع "إنجادجيت" التكنولوجي المتخصص.

ومن المقرر ألا تتخطى مدة الصورة المتحركة أو المقطع المصغر من الفيديو عن 3 ثوان فقط.

وتعتمد "فيسبوك" منذ مدة على خاصية معاينة مقاطع الفيديو المنشورة عبر "فيسبوك" قبل تشغيلها، بأنه تعمل لفترة من دون أي صوت تلقائيا، وعند النقر عليه يمكن الإطلاع على كامل تفاصيل الفيديو.

YouTube thumbnails now look like GIFs https://t.co/KmmiFPBNIE pic.twitter.com/tslkenlE8z — The Verge (@verge) July 14, 2017

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وتختبر "يوتيوب" الخاصية الجديدة على أجهزة "سطح المكتب"، فيما أشارت إلى أنها قد تتوسع في الاختبارات على نطاق أوسع يشمل التطبيق عبر الهواتف المحمولة ونسخة الموقع على الهواتف الذكية.

وطمأنت "يوتيوب" صناع المحتوى من أن تلك الخاصية لن تؤثر على مدى مشاهدة فيديوهاتهم، بل هي مجرد مقاطع دعائية تشجع المستخدم على النقر على مشاهدة المقطع.

وأشارت إلى أنه تعد تلك الفكرة جيدة، لأنها ستبقي المشاهدين أكثر تفاعلا عند تصفحهم للموقع.