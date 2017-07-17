مئات الأهرامات القديمة وجدت في "وادي النار الميت"

يقول عالم الآثار بيتر أكرمانس من جامعة ليدن في هولندا، "معظم المقابر هي أكوام من الحجارة قطرها يصل إلى 5 أمتار وارتفاعها 1.5 متر، فأبراجها لها شكل متميز وواجهة مصنوعة من ألواح البازلت الكبيرة". وتقع المقابر بالقرب من أنقاض المستوطنات القديمة. ويعتقد أنها أصبحت هامدة من حوالي أربعة آلاف سنة. ويلاحظ العلماء أن الصحراء لم تكن اختيارا عشوائيا كمكان خاص للدفن. تعود القبور المكتشفة إلى حوالي الألف قبل الميلاد.

وأوضح للعلماء أن منطقة جبل كورما استوطنت قبل أربعة آلاف سنة، وهذا حتى بعد الهجرة الجماعية. وأسباب ذلك لا تزال لغزا. ويقول علماء الآثار، بناء على الاكتشاف، المستوطنون الجدد بنوا مقابر أكثر تعقيدا. وعلى وجه الخصوص، كانوا يستخدمون الحجارة البازلتية التي تزن أكثر من 300 كيلوغرام.