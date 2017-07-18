تقنية ألمانية مذهلة تدعم "نوكيا 8" المرتقب

وأبرز تلك التقنيات هي حصول الشركة على حقوق استغلال عدسات "زيس" الألمانية في كاميرات هواتفها.
HMD’s first flagship Nokia phone, the Nokia 8, gets pictured— plugilo (@plugilo) July 18, 2017
Enlarge / Yep, that's a ph… https://t.co/qYvcgkTHND pic.twitter.com/KYRlX5J7wX
وأظهرت الصور المسربة أن الشركة الفنلندية ستدعم هاتفها بكاميراتين خلفيتين كل واحدة منهما بدقة 13 ميغابيكسل، والمدعومة بتقنيات عدسات "زيس" الألمانية، التي توفر وضوح ونقاوة بالغة في الصور.
This is the new Nokia 8 in all its glory https://t.co/ZlnwHP38FG pic.twitter.com/Lnwf2wpxt4— Mashable (@mashable) July 18, 2017
كما ستزود الشركة "نوكيا 8" بشاشة بقياس 5.3 بوصة بدقة 2560×1440 بيكسل، ومعالج من نوع "سنابدراغون 835" من إنتاج شركة "كوالكوم" وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.
ومن المتوقع أن تطرح "نوكيا" هاتفها الجديد يوم 31 يوليو/تموز الجاري، بألوان الأزرق والفضي والذهبي.
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