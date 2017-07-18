تقنية ألمانية مذهلة تدعم "نوكيا 8" المرتقب

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن صور ومواصفات جديدة مسربة لهاتف شركة "نوكيا" الفنلندية الجديد المرتقب "نوكيا 8".

ونشر موقع "تيك رادار" التكنولوجي المتخصص تسريبات خاصة بهاتف "نوكيا 8" حصلت عليها من شركة "إتش إم دي" الفنلندية، التي حصلت على ترخيص إنتاج هواتف "نوكيا" الجديدة، والتي كشفت عن تقنيات مذهلة سيتم دعم الهاتف بها.

وأبرز تلك التقنيات هي حصول الشركة على حقوق استغلال عدسات "زيس" الألمانية في كاميرات هواتفها.

HMD’s first flagship Nokia phone, the Nokia 8, gets pictured



Enlarge / Yep, that's a ph… https://t.co/qYvcgkTHND pic.twitter.com/KYRlX5J7wX — plugilo (@plugilo) July 18, 2017

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وأظهرت الصور المسربة أن الشركة الفنلندية ستدعم هاتفها بكاميراتين خلفيتين كل واحدة منهما بدقة 13 ميغابيكسل، والمدعومة بتقنيات عدسات "زيس" الألمانية، التي توفر وضوح ونقاوة بالغة في الصور.

This is the new Nokia 8 in all its glory https://t.co/ZlnwHP38FG pic.twitter.com/Lnwf2wpxt4 — Mashable (@mashable) July 18, 2017

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كما ستزود الشركة "نوكيا 8" بشاشة بقياس 5.3 بوصة بدقة 2560×1440 بيكسل، ومعالج من نوع "سنابدراغون 835" من إنتاج شركة "كوالكوم" وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

ومن المتوقع أن تطرح "نوكيا" هاتفها الجديد يوم 31 يوليو/تموز الجاري، بألوان الأزرق والفضي والذهبي.