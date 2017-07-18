"سامسونغ" تعلن موعد طرح خليفة هاتفها "المنفجر"

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، عن الموعد المتوقع أن تطرح فيه الهاتف الجديد، الذي سيخلف هاتفها "المنفجر" السابق "غلاكسي نوت 7".

وقال رئيس قسم المحمول في شركة "سامسونغ"، دونغجين كوه، في تصريحات نقلها موقع "تيك رادار" إن هاتف "غلاكسي نوت 8" سيتم طرحه بصورة رسمية يوم 23 أغسطس/آب المقبل.

ولكن أشار كوه إلى أن "غلاكسي نوت 8" سيتم طرح الموجة الأولى منه في الأسواق بصورة فعلية في أوائل شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وسيكون في كافة الأسواق العالمية بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

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أما بالنسبة لمواصفات "غلاكسي نوت 8" فأشار إلى أنه سيكون بشاشة لمسية ضخمة بقياس 6.4 بوصة، وكاميراتين خلفيتين، وعدد من التقنيات الأخرى المذهلة، التي رفض الإفصاح عنها.