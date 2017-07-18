"سامسونغ" تعلن موعد طرح خليفة هاتفها "المنفجر"

ولكن أشار كوه إلى أن "غلاكسي نوت 8" سيتم طرح الموجة الأولى منه في الأسواق بصورة فعلية في أوائل شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وسيكون في كافة الأسواق العالمية بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
Samsung Galaxy Note 8 Rumors and Review— TNTReview (@TNTReview) July 18, 2017
Read more: https://t.co/SgV0YNFQ40#Note8 #GalaxyNote8 #Note8Release #SamsungGalaxyNote8 pic.twitter.com/oC3Hukf85k
أما بالنسبة لمواصفات "غلاكسي نوت 8" فأشار إلى أنه سيكون بشاشة لمسية ضخمة بقياس 6.4 بوصة، وكاميراتين خلفيتين، وعدد من التقنيات الأخرى المذهلة، التي رفض الإفصاح عنها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)