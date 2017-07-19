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    أمراض غريبة

    فتاة تتحول إلى شجرة وشاب إلى صخرة...هذه أغرب الأمراض التي تصيب البشر

    © Fotolia/ BortN66
    علوم
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    هناك العديد من الأمراض التي يدور الحديث عنها حول العالم، وتعد الشغل الشاغل للأطباء، منها الإيدز والسرطان والسل والعديد من الأمراض. ولكن هل هذه الأمراض وحدها من يهدد البشرية؟ هناك العديد من الأمراض الأخرى وليست أقل خطورة، سوف نقوم بحصرها بالآتي:

    متلازمة الشجرة

    متلازمة الشجرة
    © AFP 2017/ Stringer
    متلازمة الشجرة

    1. منذ فترة وجيزة انتشرت قصة فتاة صغيرة من بنغلادش تدعى موكتاموني أصيبت بـ"متلازمة الشجرة"، حيث بدأت الأورام بالظهور على جلدها وتشبه إلى حد كبير لحاء الشجرة. وعانت الطفلة من آلام رهيبة كون المتلازمة انتشرت في أطرافها العلوية ومنطقة الصدر، حيث تورمت جميع أماكن الإصابة وأصبحت تبدو كجزع الشجرة. وأصبحت الطفلة في قائمة الأشخاص المصابين بهذا المرض وعددهم حول العالم 15 شخصا فقط. ويصاب الشخص بهذه المتلازمة عندما يتم توريث جين " EV" من الأم والأب.

    متلازمة انفجار الرأس

    2. لا تحمل هذه المتلازمة المعنى الحرفي، ولكن عندما يبدأ المريض بالخلود إلى النوم، يسمع أصوات طلقات نارية وقذائف وانفجارات، مما يؤدي إلى صعوبة في النوم والأرق المستمر، حيث يتمكن المريض من النوم فقط باستخدام عدد من الأدوية المهدئة.

    متلازمة وهم كوتار

    3. وهو مرض غريب جدا، حيث يصاب المريض بنوع من الهستيريا الناتجة عن توهمه بأنه ميت، أو غير موجود أو متعفن أو لم يعد لديه دماء في أعضائه الداخلية. ولعلاج هذا المرض يحتاج المريض إلى علاج نفسي ومضادات الاكتئاب وصدمات كهربائية، وفي بعض الأحيان لغسيل الكلى.

    الأصابع العنكبوتية

    أصبع العنكبوت
    © Fotolia/ Lydie
    أصبع العنكبوت

    4. يؤدي هذا المرض إلى تمدد أصابع اليد بشكل كبير وتصبح العظام رقيقة وطويلة، حيث يمكن للأصابع أن تنحني 180 درجة. ولا يعد هذا المرض من الأمراض القاتلة، وفي بعض الأحيان ممكن أن يساعد الشخص إن اختار العمل المناسب.

    فقاعات وخرطوم الفيل

    مرض الفيل
    CC0 / Content Providers
    مرض الفيل

    5. وهو مرض يؤدي إلى ورم العصب الليفي، مما يسبب بتضخم الجلد والوجه والأنف ويؤدي إلى انسداله ليشبه خرطوم الفيل. وفي حالات عديدة ينتشر الورم في عامة الجسم ليصيب الساقين واليدين مسببا انتفاخات تشبه إلى حد كبير فقاعات الصابون. ويتطلب العلاج عمل جراحي، حيث لقي 70% من الأشخاص الذين لم يقوموا بعمل جراحي.

    متلازمة الرجل الصخرة أو (خلل التنسج الليفي المعظم المترقي)

    6. تؤدي هذه المتلازمة إلى تحويل جميع الأنسجة الضامة (العضلات، الأوتار، الأربطة) والناعمة إلى عظام، مما يؤدي إلى شلل الشخص ويتحول إلى هيكل عظمي حي غير قادر على الحركة نهائيا. 

    متلازمة فرط الشعر أو متلازمة المستذئبين

    متلازمة فرط الشعر أو متلاذمة المستذئبين
    CC0 / Charles Eisenmann / Fedor Jeftichew (Cropped photo)
    متلازمة فرط الشعر أو متلاذمة المستذئبين

    7. إنها من المتلازمات التي لا تهدد حياة المريض، ولكن يبدو المصاب في شكل غريب جدا، حيث ينمو الشعر بشكل كثيف في أي مكان بالجسم بما في ذلك الوجه والخدين والأذنين.

    الكلمات الدلالية:
    السل, متلازمات, أمراض غريبة, إيدز, السرطان
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