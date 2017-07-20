شاهد...الكائن الذي سيرث الأرض بعد نهاية العالم

يبلغ طول "دببة الماء" نصف مليمتر فقط، ويستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 30 عامًا دون طعام أو ماء.
وأكد رافائيل ألفيس باتيستا، الباحث في قسم الفيزياء بجامعة أوكسفورد، أنه يتحمل درجات حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية، وكذلك درجات التجمد، وهو ما يجعله مؤهلًا للعيش في مختلف الظروف الجوية.
Water bears could probably survive the otherwise complete annihilation of life on Earth https://t.co/NRnNw6dPJk pic.twitter.com/8yk6xuPVEG— Popular Science (@PopSci) July 14, 2017
وأشار باتيستا إلى أن الحياة على الأرض ستستمر لفترة طويلة بعد فناء البشر، وأن كائنات "الدببة المائية" تمنح الأمل في البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض.
كما أوضح أنها تتميز بقدرتها على البقاء، ومن الممكن أن نجد كائنات أخرى أكثر مرونة في الكون، مشيرًا إلى أن الدراسة أثبتت أن الكائنات الصغيرة هي التي ستعيش على الأرض لمدة أطول، ولن يتم القضاء عليها إلا عندما تفنى الشمس.
#Science: #Tardigrades (water bears) may be Earth’s last #animal standing after #apocalypse— Maxime Duprez (@maximaxoo) July 18, 2017
► https://t.co/9JIPRzH0Xf via @ScienceNews pic.twitter.com/cXL8rIZy5K
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