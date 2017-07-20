هذا الهاتف قد يكون "قاتلا" فعليا للبشر

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن عيب خطير تم اكتشافه في أحد أبرز هواتف الأندرويد الجديدة الواعدة في سوق التكنولوجيا، والتي تجعله "قاتلا" بصورة حقيقية للبشر.

وأشار موقع "بي جي آر" الصيني التكنولوجي المتخصص إلى أنه اكتشف عيبا خطيرا في هاتف "وان بلس 5" الواعد يمكن أن يؤثر على حياة الإنسان.

وأوضح الموقع، قائلا إن مستخدمي "وان بلس 5" اكتشفوا وجود عيب خطير به، حيث لا يسمح بالاتصال بأرقام الطوارئ، مثل "911"، سواء عندما تكون الشاشة مغلقة أو مفتوحة.

RT TheLiamMurphy: OnePlus to release software update to fix OnePlus 5 '911 reboot' issue https://t.co/EZHVwSiLdN … pic.twitter.com/HbitT2xpbB — I Love Technology (@ep_techinc) July 20, 2017

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واكتشف المستخدمون أنه بمجرد الاتصال بأرقام "911" أو غيرها من أرقام الطوارئ، يتم إعادة تشغيل "وان بلس 5"، ولا يتصل بها على الإطلاق.

ويعتبر هذا العيب خطيرا بصورة كبيرة، لأن حياة الإنسان قد تتوقف فعليا على اتصال بخدمات الطوارئ، وعدم عملها في الهاتف قد يكون "قاتلا" بصورة فعلية، خاصة أن الاتصال بالطوارئ قد يكون السبيل الأخير أمام أي شخص لإنقاذ حياته، بحسب الموقع.

9to5Google: OnePlus will soon roll out an update to fix OnePlus 5’s 911 rebooting issue https://t.co/rWzMVDWBZs pic.twitter.com/f64W9ai6nu — SurfaceTech (@MACSCORPION) July 20, 2017

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واشتكى عدد كبير من المستخدمين بأن ذلك العيب لم يشاهدوه في أي هاتف محمول سواء ذكي أو تقليدي في أي وقت سابق، وهو ما أصابهم بالإحباط الكبير، مطالبين الشركة الصينية الواعدة بسرعة إصلاحه.

ويعتقد خبراء أن ذلك العيب، قد تكون لها علاقة بخاصية "جي بي إس"، خاصة وأن الهاتف يمنع من استخدامها في أي طوارئ لتوفير استخدام البيانات للمشغل.

واعترفت "وان بلس" بالمشكلة، ولكن لم تعط تفسيرا واضحا لها، ووعدت بأن يتم إصلاحها سريعا.

وقال المتحدث باسم الشركة الصينية "لقد اتصلنا بالعملاء ونبحث حاليا في هذه القضية، ونطالب أي شخص يعاني من تلك المشكلة التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@oneplus.net".