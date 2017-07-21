تسريبات...كابوس هاتف "آيفون 8" يصيب منتظريه بالغضب

تعرض منتظرو هاتف "آيفون 8" من شركة "أبل" الأمريكية لحالة من الرعب والخوف الشديدين، بسبب التسريبات الأخيرة التي نشرت عن الهاتف.

وأظهر عدد كبير من منتظري "آيفون 8" غضبهم تجاه التسريبات الأخيرة، التي أظهرت عيوبا خطيرة في الهاتف المرتقب.

ونشر موقع "بي جي آر" الصيني التكنولوجي المتخصص صورا مسربة من الهاتف، التي أظهرت الشكل والهيكل الذي سيبدو عليه هاتف "آيفون 8".

وأظهرت الصور المسربة أن الهاتف سيكون من فئة الهواتف المكسورة الحافة على الأطراف، لتوفير مساحة أفضل للشاشة، لكنها أصابت كثيرا من المستخدمين بالإحباط، لكونهم يتوقعون أن يكون الهاتف من فئة الهواتف من الحافة إلى الحافة، التي توفر المساحة الأكبر والأفضل للشاشة.

This afternoon a set of photos of the iPhone 8 – or what appears to be the iPhone 8 – leaked in…https://t.co/hs1aP5rqas pic.twitter.com/O41HQEfR7y — Tech News Daily (@technewsbuzzer) July 19, 2017

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كما أظهرت أيضا أن الهاتف يحاكي هاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية "غلاكسي إس 8" في اعتماد مستشعر بصمة الإصبع في الجهة الخلفية، وهو ما لا يفضله مستخدمو "آيفون"، بحسب الموقع.

Leaked iPhone 8 metal frame shows rear mounted Fingerprint scanner. Will be end up being like the one on the S8? Awkward… pic.twitter.com/u8Kt4zV3EX — TechTring (@TechTring) July 20, 2017

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وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن مستخدمي هواتف "آيفون" يرغبون دوما أن يكون مستشعر بصمة الإصبع في الجهة الأمامية، إما أن يتم تضمينه في الشاشة أو يتم وضعه في زر "الهوم" المعتاد من الشركة الأمريكية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن "أبل" قد تلغي الاعتماد على مستشعر البصمة بشكل كامل، وتدخل في الهاتف الجديد تكنولوجيا التعرف على الوجه "ثلاثية الأبعاد"، ولكن توقعات الكثيرين خابت بأن ظهرت الشركة تقلد نظيرتها الكورية الجنوبية.