"نوكيا" تجهز أقوى هاتف "أندرويد" يمكن أن تشاهده حتى الآن

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "نوكيا" الفنلندية تستعد لإطلاق ما وصفته بأنه "أقوى هاتف أندرويد يمكن أن تشاهده حتى الآن".

ونشر موقع "سي نت" التكنولوجي المتخصص مجموعة من مواصفات هاتف "نوكيا 8"، الذي تستعد لأن تطلقه الشركة رسميا في نهاية شهر يوليو/تموز الجاري.

وأشار مصادر من داخل "نوكيا" إلى أنها زودت هاتفها الجديد بشاشة قياسها 5.3 بوصة، وكاميرا خلفية من إنتاج شركة "كارل زيس" المتخصصة في إنتاج عدسات فائقة الجودة، وأكدت أنها ستزود هاتفها بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة تصوير لكل منهما 13 ميغابيكسل.

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كما سيتم دعم "نوكيا 8" بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 835" من إنتاج شركة "كواكوم" الأمريكية.

وزودته أيضا بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعتين أحدهما 4 غيغابايت والأخرى 6 غيغابايت، وبسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت.

Flagship Nokia 8 breaks cover with familiar hardware, top-end specs https://t.co/BiUhefKOYo pic.twitter.com/6eeczQa5hJ — ino esteves (@inoesteves) July 23, 2017

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ومن المتوقع أن تطرح "نوكيا" هاتفها الجديد بسعر يصل إلى 750 دولار أمريكي، وهو ما يجعله تنافسيا إلى حد كبير، خاصة وأن أسعار الهواتف ذات الإمكانيات الكبيرة مثل "آيفون 8" أو غلاكسي إس 8 وغلاكسي إس 8 بلس" تصل أسعارها المتوقعة إلى ألف دولار أمريكي.