بالفيديو والصور...الصين تطلق "قطار السماء"

بدأت مقاطعة شاندونغ في مدينة تشينغداو الصينية بتدشين أسرع قطار معلق في العالم ،والذي اطلقت عليه الشركة المصنعة "قطار السماء".

وتتوقع الشركة المصنعة العمل على تطويره لتزداد شعبيته ، خصوصا إمكانية تنقله في المرتفعات الواقعة في المناطق والمدن الكبرى.

واستخدم المهندسون أحدث التقنيات من محرك كهربائي مع مغناطيس دائم، ، وهو ما يعطيه ميزة عن غيره من وسائط النقل، "الطاقة العالية، الحجم المادي أصغر، وانخفاض مستوى الضجيج وخفة الوزن".

ويتحرك القطار على سكة معلقة بارتفاع من 5 إلى 10 مترا فوق سطح الأرض، ويتكون من ثلاث أو أربع أو خمس عربات، وتبلغ سرعته القصوى 70 كيلومترا في الساعة، ويتسع لـ 510 راكبا.

وبدأ العمل بمشروع "قطار السماء" نهاية القرن المنصرم، وبسبب التعديلات التي طرأت عليه تأخرت عملية إطلاقه.