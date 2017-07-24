علماء بريطانيون يكتشفون سببا غير متوقع لانخفاض معدل الذكاء

قدم العلماء البريطانيون، الذين يتميزون باكتشافاتهم الغريبة، نتائج غير متوقعة لدراسة جديدة.

اهتم العلماء هذه المرة بتأثير نمط الحياة قليل الحركة على معدل الذكاء. وحلل الباحثون بيانات لأكثر من 500 ألف بريطاني، تتراوح أعمار المشتركين في البحث من 37 إلى 73 سنة.

وتم إجراء البحث على مدى خمس سنوات. وقام العلماء خلالها بمراقبة المشتركين بالبحث.

ووصل العلماء بالنتيجة إلى خلاصة، أن قيادة السيارة اليومية لمدة أكثر من ساعتين تؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء. كما أن مشاهدة التلفاز المطولة لها تأثير مماثل أيضا، وتؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء.

وتبين من نتائج البحث أن 93 ألف مشترك حصل على أدنى معدل ذكاء، وكان هذا القسم من المشتركين، بالأخص، يقومون بقيادة السيارة أكثر من ساعتين في اليوم.

وحدد العلماء الأسباب التي تؤثر على عمل الدماغ، وهي التوتر والتعب من القيادة.