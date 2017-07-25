"مايكروسوفت" تصدم مستخدميها بإغلاق برنامج عمره 32 عاما

ويعمل برنامج "الرسام" الشهير منذ عام 1985، أي منذ الإصدار الأول لبرنامج تشغيل "ويندوز" الشهير.
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من وثيقة تم تسريبها من داخل الشركة الأمريكية لعدد من البرامج، التي تنوي "ويندوز" إزالتها من برنامجها في مقابل طرح برامج وتطبيقات أحدث في نظام تشغيلها "ويندوز 10".
Microsoft Paint is being killed off https://t.co/np3GbWk9Ny— The Independent (@Independent) July 25, 2017
وذكرت الوثيقة المسربة أن "مايكروسوفت" تخطط لطرح برنامج وتطبيق بديل لبرنامج "الرسام".
ومن المتوقع أن يطلق على التطبيق الجديد اسم "الرسام الثلاثي الأبعاد" (Paint 3D)، بإمكانيات أكبر وأكثر تفصيلا من البرنامج التقليدي.
Looks like #Microsoft #Paint is going to be toast. Will you miss it? #RIPPaint https://t.co/k3E2s58hAU pic.twitter.com/eZW4m8Z6T3— The eLearningeXperts (@eLeXaus) July 25, 2017
ولكن ستجعل الشركة الأمريكية التطبيق الجديد يعمل وفق كلمة المرور الخاصة بنظام تشغيل "ويندوز" لضمان استخدامه عن طريق النسخ الأصلية فقط من النظام، وتمهيدا لجعل البرنامج يعمل بمقابل مادي فيما بعد.
من المتوقع أن يتم إغلاق برنامج "الرسام" رسميا وطرح التطبيق الجديد في شهر سبتمبر/أيلول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)