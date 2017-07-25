"مايكروسوفت" تصدم مستخدميها بإغلاق برنامج عمره 32 عاما

وجهت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية صدمة لعدد كبير من مستخدميها، بعدما كشفت تقارير صحفية عن نيتها إغلاق برنامج عمره 32 عاما يستخدمه الملايين.

© AFP 2017/ FRED DUFOUR "مايكروسوفت" تجهز مفاجأة "افتراضية" لمريديها

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الشركة الأمريكية تنوي إغلاق وإنهاء دعم برنامجها الشهير لتحرير الرسومات "الرسام" (Paint)، وسيتم إزالته من ويندوز بصورة تامة.

ويعمل برنامج "الرسام" الشهير منذ عام 1985، أي منذ الإصدار الأول لبرنامج تشغيل "ويندوز" الشهير.

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من وثيقة تم تسريبها من داخل الشركة الأمريكية لعدد من البرامج، التي تنوي "ويندوز" إزالتها من برنامجها في مقابل طرح برامج وتطبيقات أحدث في نظام تشغيلها "ويندوز 10".

Microsoft Paint is being killed off https://t.co/np3GbWk9Ny — The Independent (@Independent) July 25, 2017

​

وذكرت الوثيقة المسربة أن "مايكروسوفت" تخطط لطرح برنامج وتطبيق بديل لبرنامج "الرسام".

ومن المتوقع أن يطلق على التطبيق الجديد اسم "الرسام الثلاثي الأبعاد" (Paint 3D)، بإمكانيات أكبر وأكثر تفصيلا من البرنامج التقليدي.

​

ولكن ستجعل الشركة الأمريكية التطبيق الجديد يعمل وفق كلمة المرور الخاصة بنظام تشغيل "ويندوز" لضمان استخدامه عن طريق النسخ الأصلية فقط من النظام، وتمهيدا لجعل البرنامج يعمل بمقابل مادي فيما بعد.

من المتوقع أن يتم إغلاق برنامج "الرسام" رسميا وطرح التطبيق الجديد في شهر سبتمبر/أيلول.