بعد غضب الآلاف..."مايكروسوفت" تتراجع عن هذا القرار

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تراجعها عن قرار سابق، أثار غضب الآلاف من المستخدمين.

© AFP 2017/ FRED DUFOUR "مايكروسوفت" تصدم مستخدميها بإغلاق برنامج عمره 32 عاما

وأكدت الشركة الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنها تراجعت عن قرار إغلاق برنامجها الشهير "الرسام" (Paint)، بعد موجة الاستياء العارمة التي اجتاحت المواقع الإلكترونية.

ويعد برنامج "الرسام"، أحد أشهر تطبيقات نظام التشغيل "ويندوز"، حيث يبلغ عمره 32 عاما تقريبا.

Microsoft will save Microsoft Paint, making it a downloadable app https://t.co/vhFbFrFsEI pic.twitter.com/d0tnJNGbcU — PC-PLANET, S.A. (@PcPlanetVE) July 26, 2017

وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت عن نيتها إغلاق التطبيق في التحديث المرتقب لنظام تشغيلها "ويندوز 10"، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، واستبداله بتطبيق "الرسام ثلاثي الأبعاد" (Paint 3D).

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ميغان ساندرز، المدير العام لقسم تطبيقات ثلاثية الأبعاد في "مايكروسوفت": "شهدنا تدفقا لا يمكن تصديقه من الدعم والحنين إلى الماضي تجاه الرسام، لذلك قررنا إبقائه، وسيظل أيضا مجانا في متجر تطبيقات ويندوز".

Microsoft Paint lives on, just not inside Windows 10 https://t.co/lfW5exTuy1 pic.twitter.com/SbwdlriIx1 — ZDNet (@ZDNet) July 26, 2017

واستقبل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الخبر بمزيد من الفرحة والسعادة ببقاء التطبيق الذي انطلق للمرة الأولى عام 1985.