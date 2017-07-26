شاهد...أول كمبيوتر لوحي في العالم قابل للطي بصورة كاملة

ويمكن للكمبيوتر اللوحي أن يتحول من جهاز بشاشة لمسية مساحتها 7.8 بوصة إلى هاتف ذكي بشاشة قياسها 5.5 بوصة فقط.
ويظهر الفيديو الخاص بعرض الجهاز، كيف أن شاشته قابلة للطي بصورة كاملة، وتعمل كحاسب لوحي وهاتف ذكي في آن واحد.
وتم عرض "فوليو" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لشركة "لينوفو" في شنغاهاي الصينية.
Lenovo's Folio folding tablet concept https://t.co/ab4zGZyL9v via @raywongy pic.twitter.com/rwNXYD8Vc7— Beth Gale (@ICPBeth) July 25, 2017
ويستخدم الجهاز واجهة مستخدم طورتها "لينوفو"، حتى تستطيع التأقلم مع الشاشة القابلة للطي، التي تصل دقتها إلى 1920×1440 بيكسل.
ومن المتوقع أن يتم دعم الجهاز، الذي سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، بمعالج قوي من إنتاج شركة "كواكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراغون 800".
.@Lenovo Demos Folio Folding Tablet: https://t.co/pCaM5I5cAn pic.twitter.com/8UeZZfCbgL— PCMag (@PCMag) July 25, 2017
ولم تكشف الشركة الصينية عن التوقيت المتوقع لطرح "فوليو" تجاريا للجمهور، واكتفت بالقول إن تلك النسخة لا تزال قيد التطوير والتجريب.
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