شاهد...أول كمبيوتر لوحي في العالم قابل للطي بصورة كاملة

كشفت شركة "لينوفو" الصينية عما وصفته بأنه أول "كمبيوتر لوحي" في العالم مزود بشاشة "قابلة للطي" بصورة كاملة.

© Fotolia/ Enrico Chiamenti جهاز لينوفو الجديد "3×1"

وعرضت الشركة الصينية حاسبها الجديد "فوليو" (Folio)، الذي أكدت أنه لم يتم إنتاجه بعد، وأنه في مرحلة التصميم فقط، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

ويمكن للكمبيوتر اللوحي أن يتحول من جهاز بشاشة لمسية مساحتها 7.8 بوصة إلى هاتف ذكي بشاشة قياسها 5.5 بوصة فقط.

ويظهر الفيديو الخاص بعرض الجهاز، كيف أن شاشته قابلة للطي بصورة كاملة، وتعمل كحاسب لوحي وهاتف ذكي في آن واحد.

وتم عرض "فوليو" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لشركة "لينوفو" في شنغاهاي الصينية.

ويستخدم الجهاز واجهة مستخدم طورتها "لينوفو"، حتى تستطيع التأقلم مع الشاشة القابلة للطي، التي تصل دقتها إلى 1920×1440 بيكسل.

ومن المتوقع أن يتم دعم الجهاز، الذي سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، بمعالج قوي من إنتاج شركة "كواكوم" الأمريكية من نوع "سنابدراغون 800".

ولم تكشف الشركة الصينية عن التوقيت المتوقع لطرح "فوليو" تجاريا للجمهور، واكتفت بالقول إن تلك النسخة لا تزال قيد التطوير والتجريب.