العلماء يكشفون البلدان الأفضل لحياة المسنين

وفقا لموقع "ليوريكاليرت"، حدد العلماء من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة البلدان ذات الظروف الأفضل للمسنين.

أخذ العلماء خمسة معايير رئيسية كأساس للتصنيف وهي: السلامة والصحة والفوارق الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء وأداء الموارد البشرية والعلاقة بين الأجيال.

وفي النهاية تم تحديد البلدان العشرة الأوائل ذات ظروف مواتية لحياة المسنين:

1. النرويج

2. السويد

3. الولايات المتحدة الأمريكية

4. هولندا

5. اليابان

6. إيرلندا

7. الدنمارك

8. ألمانيا

9. فنلندا

10. إسبانيا

ويتألف الترتيب من 30 بلدا مناسبا لحياة المسنين.